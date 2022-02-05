Кейптаун, 5 февраля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Южноафриканская биотехнологическая компания Afrigen Biologics разработала мРНК-вакцину от COVID-19 на основе общедоступных технологий фармацевтического производителя Moderna. Ее испытания на людях начнутся до конца этого года. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

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Вакцина станет первым препаратом, созданным без помощи и одобрения разработчика. Это также первая мРНК-вакцина, разработанная и произведенная в лабораторных условиях на африканском континенте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в прошлом году провела консорциум, в котором принимал участие Afrigen, для реализации пилотного проекта по производству противоковидных вакцин в странах третьего мира. Pfizer, BioNTech и Moderna отклонили запрос ВОЗ на передачу своих технологий, утверждая, что им необходимо полностью контролировать передачу технологий из-за сложности производственного процесса. Известно, что около 99% вакцин против всех болезней в Африке импортируются из-за рубежа.

«Если данный проект покажет, что Африка может использовать современные технологии и выпускать свою передовую продукцию, то идея о том, что Африка не способна на такое, будет развенчана. Это изменит мировоззрение… И станет поворотным моментом», — заявил исполнительный директор Патентного фонда ЮНИТЭЙД Чарльз Гор.

«Наша вакцина не является копией препарата Moderna. Мы разработали собственные технологии производства, поскольку Moderna нам их не предоставила», — отметил директор Afrigen Петро Тербланш.