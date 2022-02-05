Тегеран, 5 февраля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. 4 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 681, причем 57 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 57 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 681», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 36 908 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2262 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 130 566 пациентов из общего числа 6 520 707 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 2085 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 61 020 487 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 405 243 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.