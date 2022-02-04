Посольство США на Украине продолжает полноценную работу — глава дипмиссии
Вашингтон, 5 февраля, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Посольство США в Киеве продолжает работать несмотря на частичную эвакуацию его сотрудников, а также членов семей дипломатов. Об этом временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин 4 февраля заявила в эфире телеканала MSNBC.
Глава дипмиссии подчеркнула, что дипломатическое присутствие США в стране «осталось практически неизменным», а работа продолжает осуществляться «как и прежде».
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Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США 23 января распорядился о выезде с Украины членов семей дипломатов, а также о «добровольном отъезде» части сотрудников дипмиссии.
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