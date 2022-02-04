Вашингтон, 5 февраля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Общее число подтвержденных летальных исходов от осложнений при коронавирусной инфекции в США превысило 900 тысяч, 4 февраля сообщил на своем сайте Университет Джонса Хопкинса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, с начала пандемии в стране выявили по меньшей мере 76 204 058 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что в январе в США на работу не вышли около 3,6 млн человек, заболевших COVID-19.

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