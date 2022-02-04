Вашингтон, 5 февраля, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Олимпийская сборная США по хоккею на старте Игр в Пекине лишилась Стивена Кэмпфера,Энди Миле и Джейка Сэндерсона — их тесты на COVID-19 оказались положительными. Об этом со ссылкой на Федерацию хоккея США сообщает агентство United Press International.

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В настоящее время Кэмпфер и Миле, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Ак Барс» и «Торпедо», находятся в Пекине. Играющий в Национальной студенческой лиге США за команду Университета Северной Дакоты Сэндерсон находится на изоляции в Лос-Анджелесе.

Напомним, в первой игре сборной США 10 февраля ей будет противостоять команда Китая. Также в группе А американцам предстоит сразиться с канадцами и немцами.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть хоккеисток сборной России получили положительные результаты тестов на коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Пекине.

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