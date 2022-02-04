Рим, 4 февраля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. В 2021 году жители Италии потратили на оплату тестов на коронавирус и покупку масок более 280 млн евро, таковы результаты исследования Iqvia, опубликованные в пятницу, 4 февраля.

Тест на коронавирус

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Общая же сумма медицинских расходов, прямо или косвенно связанных с коронавирусом (оксиметры, термометры, успокоительные и т.д.) составила 2,3 млрд евро.

По данным на4 февраля, в Италии умерли148 167человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на433(днем ранее — на414). Число подтвержденных носителей выросло на99 522(днем ранее — на112 691). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 449 601 — более 19% населения страны. В настоящее время заражены2 218 344человека (на109 886 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48 миллионовчеловек (более 79,8% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений.