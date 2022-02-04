Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Ситуацию в Европе и украинский вопрос обсудили 4 февраля на встрече в Вашингтоне американский госсекретарь Энтони Блинкен и польский министр иностранных дел Збигнев Рау, сообщается в опубликованном заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

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Переговорщики обсуждали проблемы «коллективной безопасности», а также региональные вопросы, включая приверженность как Вашингтона, так и Варшавы «суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях неспровоцированного наращивания Россией сил».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после встречи с Блинкеном Рау дал положительную оценку отправке в Польшу американского военного контингента «в помощь» на фоне «российской угрозы».

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