Вашингтон, 4 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Брюссель и Вашингтон обсуждают ситуацию, при которой странам Европы придётся отказаться от российских газовых поставок — если произойдёт «вторжение» на Украину.

Кукрыниксы. «Вопрос кто «за», кто «против», кто воздержался вдруг, здесь разрешают просто — выкручиваньем рук». 1979

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Об этом сообщила 4 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сформулировав это следующим образом:

«Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнёрами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей».