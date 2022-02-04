Москва, 4 февраля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Обсуждение и переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным могут проходить лишь в Москве. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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«Российский лидер Владимир Путин уже обещал посетить Турцию и обсудить целый ряд проектов и точек сотрудничества с Реджепом Эрдоганом. Но вот украинский вопрос выносится за рамки этой встречи», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Турция не сможет заменить собой Белоруссию в качестве переговорной площадки.

Минск, в свою очередь, не является переговорщиком в решении вопроса Донбасса, отметил эксперт.

«Улучшение отношений между Россией и Украиной может обсуждаться лишь в Москве, Питере или Сочи. Представители одного народа, как говорит наш президент, договорятся напрямую и, глядя друг другу в глаза, смогут достичь взаимопонимания» — заключил Бредихин.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам Украины и России встретиться для переговоров на территории Турции.