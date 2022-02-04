Висбаден, Германия, 4 февраля, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Партия американских военных прибыла в Германию в связи с якобы существующим риском «вторжения» России на Украину, сообщает 4 февраля Reuters.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Американские солдаты

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Уточняется, что в город Висбаден прибыли военнослужащие 18-го воздушно-десантного корпуса. Они развернут командный пункт «по оказанию поддержки» десантникам в Польше, которые в ближайшее время прибудут из США.

Комментируя это событие, представитель американских военных сказал, что это «первые из двух тысяч солдат, которые прибудут в Европу послеобъявления Пентагона о переброске дополнительных войск из США в Европу для оказания поддержки нашим союзникам по НАТО».