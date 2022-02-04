Вашингтон, 4 февраля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В США в январе на работу не вышли в общей сложности порядка 3,6 миллиона рабочих. Из-за болезни многие были вынуждены пропускать работу в течение недели, сообщает 4 февраля Reuters со ссылкой на ежемесячный отчет о занятости в стране.

Больничная койка

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При этом в декабре показатель составлял порядка 1,7 млн, согласно данным Министерства труда.

Январский опрос проводился в течение недели с 9 по 15 января, когда в США была зафиксирована волна коронавирусной инфекции.

Отметим, что США собирают статистику о пропусках с 1976 года.

Напомним, власти США насчитывают более 60 млн случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. Число смертей, связанных с этой инфекцией, насчитывает в США более 837 тысяч.