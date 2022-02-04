Гавана, 4 февраля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. На Кубе 4 февраля выявлено 1434 новых случая заражения коронавирусом, что на 112 случаев меньше, чем в предыдущий день. Семь пациентов с COVID-19 скончались, сообщает кубинское новостное агентство Prensa.

(сс) Pedro Szekely Куба

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Медицинские центры страны в настоящее время обслуживают 57 человек в реанимации: 23 случая — критические, еще 34 — серьезные. Провинциями с самым высоким уровнем заболеваемости за сутки являются Ольгин (226 случаев), Сьего-де-Авила (168), Матансас (136), Санкти-Спиритус (127), Артемида (110) и Камагуэй (108).

За весь период с начала пандемии на Кубе зарегистрировано 1 050 840 диагностированных случаев COVID-19, а общее число летальных исходов достигло 8427. При этом процент выздоровления составляет 99,2%, что на 0,7 процентного пункта выше среднего в мире и на 1 процентный пункт выше, чем в США.