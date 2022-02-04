София, 4 февраля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. С президента Болгарии Румена Радева сняты все карантинные ограничения, введенные в связи с подозрением на инфицирование главы государства SARS-Co-V-2. Об этом 4 февраля пишет софийская газета «24 часа».

Rumenradev.org Румен Радев

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Согласно официальной информации, врачи разрешили Радеву выйти на работу после того, как сданный главой государства ПЦР-тест дал отрицательный результат.

Предполагается, что 4 февраля в 17:30 по местному времени (18:30 мск) президент Болгарии примет в Софии участие в праздничных мероприятиях, посвященных 150-летию со дня рождения болгарского революционера Гоце Делчева.

Напомним, 2 февраля Радев добровольно отправился на самоизоляцию по причине заражения COVID-19 его супруги. В январе нынешнего года президент Болгарии уже находился на карантине после заседания совета министров, где присутствовал зараженный COVID-19 чиновник.