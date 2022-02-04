Москва, 4 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Задача наращивания товарооборота между Россией и Китаем до 250 млрд долларов в год вполне осуществима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил председатель молодежного комитета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Алексей Ежов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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"В целом задача наращивания товарооборота между Россией и Китаем до 250 млрд долларов в год — осуществимая даже в ближайшие несколько лет. Российская политика поворота на Восток и в целом диверсификации экономических связей оказывает ключевое влияние на данный процесс. К тому же азиатские страны по традиционным направлениям российского экспорта уже могут стать конкурентами партнеров из Европы. И конечно, как Россия, так и Китай в новейшей истории строили взаимодействие по отношению друг к другу без политики сдерживания и ограничения развития», — сказал Ежов.

По его словам, рост товарооборота может быть достигнут, в числе прочего, за счет наращивания сотрудничества в области сельского хозяйства и высокотехнологичной продукции.

«Множество стартапов начинает искать не только базу для старта, но и выходы на крупнейшие рынки, — сказал Ежов. — Китай богатеет и, значит, сможет вбирать в свою экономику всё больше и больше новых технологичных решений, которые предприниматели и ученые из России продуцируют в большом количестве. Самое главное для предпринимателей — освоить принципы трансфера технологий России и Китая».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем нужно довести до 250 миллиардов долларов в год.