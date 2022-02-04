Подгорица, 4 февраля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории от коронавируса скончались пять человек, зарегистрировано еще 532 новых случая заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщалось, выздоровели 885 пациентов. Новые случаи выявлены в Подгорице 152, Никшиче 72, Улцине 65, Баре 55, Герцег-Нови 35, Будве 29, Биело-Поле 21, Тивате 18, Даниловграде 17, Которе 16, Мойковаце 12, Плевле 11, а также в Рожае, Тузи и Цетинье. шесть.

Общее число летальных исходов, связанных с инфекцией, в Черногории с начала пандемии составляет 2596 человек.