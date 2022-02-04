Москва, 4 февраля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Совместное заявление России и Китая — важный сигнал так называемым западным партнерам, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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«Оно, действительно, знаменует новую эпоху в международных отношениях и закладывает принципы взаимодействия двух мировых держав в условиях беспрецедентного давления стран, присвоившего себе роль демократического светоча», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетил Китай с визитом. Главы государств провели в Пекине переговоры и приняли участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

«Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире», — говорится в совместном заявлении.

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