Таллин, , 16:12 — REGNUM Участница Олимпийских игр в Пекине, эстонская биатлонистка Сузан Кюльм покинула карантинный отель и вернулась в Олимпийскую деревню Зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщил портал гостелерадиовещания Эстонии ERR.

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Отмечается, что в течение семи дней она еще считается близконтактным лицом, но может тренироваться.

По прибытию в Пекин у Кюльм был выявлен отрицательный результат теста на коронавирус, но выяснилось, что в летевшем в Пекин самолете она сидела рядом с одним из тренеров лыжной сборной Рихо Роозипыльдом, у которого результат теста на коронавирус оказался положительным.

Биатлонистка была признана близкоконтактным лицом и отправлена в изоляцию в карантинный отель. Тренер спортсменки назвал ситуацию абсурдной, так как местные результаты тестов его подопечной все время показывали разные результаты.

«Это странно, что Сузан сначала получила отрицательный результат теста, затем два положительных результата, в отеле получила еще один отрицательный результат, следующий был снова положительный. Совершенно абсурдная ситуация, как такое может быть», — сказал Индрек Тобрелутс.