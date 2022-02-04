Сухум, 4 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Глава администрации Сухума Беслан Эшба распорядился продлить карантин в школах и детских садах столицы Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Сообщается, что решение принято для предотвращения распространения коронавируса. Действие карантина продлено до 11 февраля.

Ранее Эшба подписал распоряжение о введении карантина в школах и детсадах с 27 января по 4 февраля. В то же время в стране разрешены мероприятия, связанные с предвыборной кампанией.

Стоит отметить, что в течение последних двух недель в Абхазии фиксируют «рекордные» значения по числу выявленных в сутки носителей коронавируса. При этом количество пациентов в ковид-госпиталях не растёт, смертность среди пациентов с COVID-19 постепенно снижается.