Пекин, 4 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Церемония открытия зимних Олимпийских игр началась в Пекине. Об этом 4 февраля сообщает ИА REGNUM.

Олимпийские игры

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В церемонии примет участие 91 страна. Сборная России выйдет на под 46-м номером. Знаменосцами российской команды будут хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине сборная России будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов наград.