Пекин, 4 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады, которая состоится в Пекине 4 февраля. Об этом сообщает «Азия Плюс».

President.tj Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

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В этой поездке президента сопровождают министр иностранных дел страны, председатель комитета по делам молодёжи и спорта и другие официальные лица.

При этом журналисты издания отмечают, что «ни один спортсмен из Таджикистана не смог завоевать путевку на Олимпиаду».

Зимние Олимпийские игры в Китае стартуют 4 февраля 2022 года и продлятся до 20 февраля.

На XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей.