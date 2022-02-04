Джакарта, 4 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Правительство Индонезии обнародовало данные о новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 32 211 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 4 февраля в Индонезии выявили 4 446 694 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 7190 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4,1 млн человек.

В период с 3 по 4 февраля 2022 года от COVID-19 умерли 42 человека. Всего эпидемия унесла жизни 144 453 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 140 254 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, число депутатов в парламенте Индонезии, которые подверглись заражению коронавирусом, увеличилось до 194.