Пекин, , 14:52 — REGNUM Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом 4 февраля сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер.

Сергей Устюгов Www.flgr.ru

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Устюгов в скиатлоне, который пройдёт 6 февраля, заменит Артём Мальцев.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что в скиатлоне на Олимпиаде, кроме Мальцева, будут участвовать Александр Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.