Кишинёв, 4 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии провели обыски в медицинском центре под Кишинёвом по делу о фальшивых справках о вакцинации от COVID-19. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба НАЦ.

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По версии следователей, четыре врача и ещё два сотрудника медучреждения якобы за деньги выдавали желающим сертификаты о вакцинации, но не делали прививки. Правоохранители заявляют, что имеют данные о 20 нарушениях.

«Суммы, заявленные и полученные работниками медучреждения, варьируются от 1500 до 6000 леев (от $80 до $30) за сертификат и внесение сведений о вакцинации в реестр», — говорится в сообщении.

Напомним, в Молдавии обязали прививаться учителей и медиков. Непривитым учителям нужно регулярно сдавать за свой счёт ПЦР-тесты на коронавирус. Врачи, которые не хотят прививаться лишены права получить пособие при заражении SARS-CoV-2.