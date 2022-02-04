Вашингтон, 4 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Украина и Турция должны ответственно относиться к использованию вооружений. Такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя достигнутые между Киевом и Анкарой договорённости о расширении производства турецких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на Украине.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

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Он напомнил, что сам Вашингтон предоставил Украине «беспрецедентный уровень помощи в области оборонной безопасности». Кроме того, США уполномочили своих союзников по НАТО предоставлять оборудование американского производства украинским партнёрам.

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«И мы широко призываем партнёров и союзников оказать Украине помощь в обеспечении безопасности, чтобы противостоять дальнейшей российской агрессии и сдержать потенциальное российское вторжение», — подчеркнул Прайс.

Прайс считает, что оборонное сотрудничество между таким союзником по НАТО, как Турция, и Украиной, «укрепляет региональную стабильность и способность Украины защищать себя».

«В то же время мы решительно выступаем за надлежащее использование военной техники в соответствии с законами вооружённых конфликтов и таким образом, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению», — подчеркнул представитель Госдепа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Украина намеревается купить у Анкары новые беспилотные летательные аппараты. Он уточнил, что на сегодняшний день Украина закупила 12 турецких беспилотников и также на уровне начальника Генштаба выразила намерение закупить новые аппараты.

Напомним, Украина применила в Донбассе ударные турецкие беспилотники Bayraktar, что запрещено Минскими соглашениями. Турция поставила их Украине в 2021 году.