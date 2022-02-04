Москва, 4 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за полную поддержку принципа «одного Китая». Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 4 февраля журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

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Он отметил, что лидеры России и Китая приняли по итогам переговоров очень важный документ — совместное заявление двух стран о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В этом серьёзном документе сконцентрировано совместное видение международных дел и подходов к ним.

«Председатель Си поблагодарил президента Путина за полную поддержку принципа «одного Китая», — сказал Песков.

Он добавил, что переговоры на высшем уровне затронули также «сочленение евразийского экономического пространства и «Шелкового пути» и в целом координацию Москвы и Пекина на мировой арене.

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