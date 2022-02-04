Варшава, 4 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 4 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 47 534 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 246 человек.

В больницах по состоянию на 4 февраля находятся 15 214 пациентов с COVID-19. Из них 1 651 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксирован 5 083 332 случая заражений коронавирусом. С данным диагнозом умерло 106 306 человек.