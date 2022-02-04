Москва, 4 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах обсудили тему взаимного открытия границ. Об этом сегодня, 4 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Песков уточнил, что решения об открытии границ между Россией и Китаем будут зависеть от эпидемической ситуации с коронавирусом.

«Также пандемия коронавируса создала проблемы для авиастроения. Но Россия и Китай продолжают проект создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта», — отметил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 февраля прибыл в Китай с однодневным визитом.

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