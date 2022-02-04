Стокгольм, 4 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. С 9 февраля в Швеции отменяются практически все ограничения по коронавирусу, что не может не радовать владельцев ресторанных бизнесов. Однако снятие рестрикций на работу заведений тут же обнажило проблему с нехваткой рабочих рук, поскольку многие сотрудники были уволены. Об этом 4 февраля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан

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«Понятно, что это было радостное известие. Мы давно добивались смягчения ограничений», — прокомментировал решение властей Йонас Сильхаммар, который является генеральным директором отраслевой организации Visita.

В то же время Сильхаммар подчеркнул, что во время многочисленных волн пандемии многие сотрудники были сокращены или уведомлены о своем увольнении, что заставило их считать ресторанный бизнес небезопасным местом работы из-за угрозы потери работы.

«То же самое наблюдается во всей индустрии гостеприимства. Это обернется кризисом из-за отсутствия компетентных работников, что мы и наблюдали еще прошлой осенью», — добавил Сильхаммар.