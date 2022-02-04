Стокгольм, 4 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. С объявлением о снятии ковид-ограничений борьба с пандемией в Швеции вступает в новую фазу. Об этом 4 февраля в студии телеканала SVT заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, которая, оглядываясь назад, видит несколько моментов, когда проблемы, вызванные кризисом, можно было решить лучшим образом, чем было сделано.

Pixabay.com Флаг Швеции

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«Что касается финансовой поддержки, я думаю, что есть чему поучиться на будущее. Просто тогда стало очевидно, что системе здравоохранения нужно было выделить больше средств. Нам нужно больше инвестировать в здравоохранение. Это очевидный вывод», — призналась Андерссон.

Премьер-министр страны также обратила внимание на деятельности комиссии по расследованию действий властей во время пандемии и согласилась с тем, что дома престарелых по всей Швеции столкнулись с колоссальным вызовом.

«Очень тревожит критика в адрес ухода за пожилыми людьми из-за, что там не хватает ресурсов … Понятно, что они должны получать безопасный уход и достойную пенсию. Это вопрос уважения», — сказала Андерссон.