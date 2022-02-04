Цель США – не обеспечить безопасность, а разрушить Россию: эксперт
Вашингтон, 4 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Угроза нашей безопасности со стороны США, как и санкции, — это инструмент разрушения, а не способ добиться изменений во внешней политике нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 февраля, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Как сообщалось ранее, Нуланд заявила, что в Вашингтоне «верят в неделимость безопасности» и готовы обсуждать этот принцип с Россией, но считают при этом, что именно Россия нарушает данный принцип, «держа войска в Молдавии вопреки воле правительства страны, аннексировав Крым, вторгнувшись в Донбасс».