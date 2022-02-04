Рига, 4 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Латвийское правительство отказалось от идеи сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для людей старше 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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«Анализируя охват вакцинацией пожилых людей и возможные пути его расширения, был сделан вывод, что наилучший результат может быть достигнут путем добровольной вакцинации. Поэтому мы и в дальнейшем будем стараться помочь людям осознать необходимость вакцинации», — прокомментировал новость пресс-секретарь правительства Рейнис Гравитс.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, комиссия не продвинулась в этом вопросе: «На данный момент у меня нет информации о том, что обсуждение этого вопроса в экспертной группе продолжится. Правительство не планирует больше обсуждать это на своем заседании».

В Латвии 81% жителей старше 60 лет привит от коронавируса. В Италии вакцинация от коронавируса объявлена обязательной для людей старше 50 лет. Нарушителям грозит штраф более 100 евро.