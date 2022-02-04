Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Обострение конфликта в Донбассе продлится не менее года, однако в активную фазу боевые действия не войдут. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 февраля высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Я считаю, что ситуация завершится новым каким-то соглашением, хорошо если оно будет в пользу России и Луганской и Донецкой народных республик. Президент РФ Владимир Путин совершенно правильно просчитывает ситуацию, потому что это, прежде всего, провокационный процесс, и здесь надо переиграть противника по тем правилам, которые он предлагает. Не думаю, что всё это закончится большим взрывом. Но продлится эта ситуация год, не меньше», — уверен Сергей Косинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Косинов считает, что до активных военных действий в Донбассе ситуация не дойдёт. По его мнению, США и блок НАТО с помощью Украины демонстрируют России свой военный потенциал, однако применять силу на практике они побоятся.