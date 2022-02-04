Пекин, 4 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Россия и Китай призвали США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом 4 февраля говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

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«Стороны призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и АТР», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия и Китай будут поддерживать контакты и укреплять координацию по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай приняли совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии».