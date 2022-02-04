Москва, 4 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В ходе визита делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в Пекин компания «Роснефть» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали соглашение на поставку 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет, передаёт 4 февраля пресс-служба Роснефти.

Rnsmng.rosneft.ru Роснефть

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Путина в Пекине и встреча с Си Цзиньпином — все новости»

"Было подписано соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах», — сообщили в пресс-службе.

В ходе визита также были подписаны соглашения в области низкоуглеродного развития, цифровизации и технологического сотрудничества.

По данным компании, совокупные поставки Роснефти в Китай с 2005 года составили уже 442 млн тонн нефти. Российская компания занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в Китай, ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье.