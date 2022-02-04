Луганск, 4 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Подготовка вооружённых сил Украины к наступлению в Донбассе перешла в финальную фазу. Об этом 4 февраля заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

Ссылаясь на данные разведки, он отметил, что большая часть полученных Украиной из США и Великобритании ПТРК Javelin, TOW и NLAW доставлены к линии соприкосновения в Донбассе. А командование ВСУ оперативно передислоцирует в зону, так называемой операции объединённых сил, личный состав, прошедший обучение применению данных противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.

Кроме того, ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения тяжёлую технику. Также осуществляется пополнение запасов материальных средств и проводится интенсивная боевая подготовка с личным составом по наступательной тематике с боевыми стрельбами, продолжается пополнение личным составом батальонов и отдельных рот.

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Филипоненко добавил, что, согласно данным агентурной разведки Народной милиции ЛНР, в расположение ВСУ в ближайшее время прибудет комиссия украинского Генерального штаба с целью оценить боевую готовность воинских частей к ведению наступательных действий.

«Таким образом подготовка ВСУ к наступлению на Донбассе перешла в завершающую фазу», — констатировал официальный представитель Народной милиции ЛНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к агрессии против республик Донбасса, в частности планирует забросить десант в тыл народных республик.