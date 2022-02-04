Москва, 4 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Китай и Россия считают неприемлемыми попытки ограничить суверенное право стран на регулирование национальных сегментов интернет-сети. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля.

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«Стороны поддерживают курс на интернационализацию управления сетью «Интернет», выступают за равные права на управление ею, считают неприемлемыми любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов сети «Интернет», заинтересованы в более активном подключении Международного союза электросвязи к решению этих задач», — указано в совместном заявлении.