Ереван, 4 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 8857 исследований на коронавирус, из которых 4192 показали положительный результат. Об этом 4 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Всего в стране выявили 383 458 носителей коронавируса. Из них 346 224 справились с инфекцией, в том числе 2510 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 27 614 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9620 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 12 таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 9595 тестов на коронавирус 4388 были с положительным результатом. 2359 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали восемь случаев смерти.