Москва, 4 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна играть большую роль в формировании полицентричного миропорядка. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля.

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«Россия и Китай нацелены на всестороннее укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и дальнейшее повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности», — указано в документе.