Москва, 4 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Россия и Китай будут совместно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги России и Китая

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"Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях», — указано в совместном заявлении.