Вашингтон, 4 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Саммиту стран постоянной «пятёрки» Совета Безопасности ООН должна предшествовать активная работа на министерском уровне. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, подчеркнув, что Вашингтон готов к участию во встрече.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

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Она напомнила, что перспективы проведения совещания лидеров России, США, Китая, Великобритании Франции обсуждались в ходе личной встречи в Женеве в июне 2021 года главами РФ и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Нуланд подчеркнула необходимость тщательной проработки потенциальной встречи глав государств постоянной «пятёрки».

»Изначально мы думали, что, возможно, организуем это в конце текущего года. Однако сначала нам нужно организовать это на министерском уровне», — отметила в интервью ТАСС дипломат.

«Нам надо проделать работу, чтобы вернуться к общему пониманию безопасности. И мы хотим обеспечить это посредством дипломатии, мы хотим избежать конфликта», — добавила Нуланд.

Что касается места проведения предполагаемого саммита, замгоссекретаря заявила, что США предпочли бы принимать саммит в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН.

«Мы всегда считаем, что эти большие события для ООН должны происходить в Нью-Йорке. Но, разумеется, мы можем обсуждать этот момент, если дойдем до того этапа, при котором имеет место настоящий разговор о дипломатии, деэскалации, контроле над вооружениями — вопросах такого рода», — указала Нуландн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года инициативу проведения встречи лидеров «пятёрки» СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) выдвинул президент РФ Владимир Путин. Все страны выразили готовность принять участие во встрече.

В феврале 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, чтосаммит постоянных членов Совета Безопасности ООН остаётся на повестке дня, одна конкретных наработок по перспективам этой встречи пока нет.