Москва, , 16:44 — REGNUM Саммит лидеров стран «ядерной пятерки» необходим, заявил 3 января РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Заявление лидеров «ядерной пятерки» не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН все еще необходим», — отметил он.

Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) ранее предложил президент РФ Владимир Путин.

Все страны выразили готовность принять участие во встрече.

3 января лидеры пяти ядерных держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны.

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