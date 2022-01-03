Москва, 3 января 2022, 16:44 — REGNUM Саммит лидеров стран «ядерной пятерки» необходим, заявил 3 января РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Заявление лидеров «ядерной пятерки» не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН все еще необходим», — отметил он.
Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) ранее предложил президент РФ Владимир Путин.
Все страны выразили готовность принять участие во встрече.
3 января лидеры пяти ядерных держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны.
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