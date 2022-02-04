Мельбурн, Австралия, 4 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Новые статистические данные показывают, что период с октября по декабрь 2021 года был самым загруженным кварталом за всю историю наблюдений для медиков скорой помощи в Виктории (юго-восток Австралии), что еще раз доказывает серьезность нагрузки на местную систему здравоохранения на фоне распространения штамма «Омикрон». Об этом 4 февраля сообщил телеканал Nine News.

(сс) sv1ambo Скорая помощь

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Так, бригады скорой помощи были вызваны 91 397 раз, что на 16% больше, чем за тот же период в 2020 году. Отмечается, что речь идет только о критических случаях, когда звонившие сообщали об угрозе жизни пострадавшим.

Еще 45 тысяч человек, набравшие номер 000, не нуждались в неотложной помощи. На фоне всплеска звонков в министерстве здравоохранения Виктории попросили граждан не звонить в скорую, если речь не идет об угрозе жизни.