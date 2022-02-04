Мельбурн, Австралия, 4 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. С 7 февраля в Виктории (юго-восток Австралии) частично возобновляется проведение плановых операций. Сообщение поступило 4 февраля после того, как правительство штата объявило о выделении 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь системе здравоохранения справиться с последствиями распространения коронавируса, передает телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

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За последние 24 часа в штате было зарегистрировано 11 240 новых случаев заражения коронавирусом и 36 смертей в результате заболевания COVID-19.

После нескольких недель плановой хирургии, которая была приостановлена по всему штату, министр здравоохранения Мартин Фоули объявил на пресс-конференции, что частные больницы и клиники дневной хирургии могут возобновить до 50% от запланированных операций с 7 февраля. По его словам, вопрос о полном возобновлении плановой медицинской помощи будет рассмотрен через неделю.

За последние 24 часа в штате было зарегистрировано 11 240 новых случаев заражения коронавирусом и 36 смертей в результате заболевания COVID-19.

После нескольких недель плановой хирургии, которая была приостановлена по всему штату, министр здравоохранения страны Мартин Фоули объявил на пресс-конференции, что частные больницы и клиники дневной хирургии могут возобновить до 50% от запланированных операций с 7 февраля. По его словам, вопрос о полном возобновлении плановой медицинской помощи будет рассмотрен через неделю.