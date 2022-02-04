Канберра, 4 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. После нескольких месяцев критики премьер-министра Западной Австралии Марка Макгоуэна за то, что границы штата продолжают оставаться закрытыми на фоне пандемии, премьер-министр страны Скотт Моррисон неожиданно выступил в его защиту. Об этом 4 февраля сообщил телеканал Nine News.

грахамеб Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Ранее Макгоуэн объявил о продлении закрытия границ своего штата.

«Я поддерживаю это, потому что премьер-министр считает, что, если он предпримет этот шаг сейчас, то будет существовать большой риск того, что из-за «Омикрона» система здравоохранения будет перегружена», — отреагировал Моррисон.

В то же время премьер-министр Австралии отметил, что правительству Макгоуэна все же стоит разработать план по открытию границы, чтобы вселить в людей надежду.

«Это нужно экономике Западной Австралии, и это нужно простым жителям Западной Австралии, но они также хотели бы, чтобы все было сделано безопасно», — сказал Моррисон.