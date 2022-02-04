Канберра, 4 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В настоящее время по всей территории Австралии руководство домов престарелых сталкивается с нехваткой рабочей силы, а работающий персонал отмечает увеличивающуюся нагрузку на фоне того, как волна «Омикрона» затрагивает все больше учреждений по оказанию ухода за пожилыми. Об этом 4 февраля сообщил телеканал Nine News.

Дом престарелых

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«Это очень напряжно и очень утомительно … мы просто истощены», — рассказала журналистам Виктория Лафф, которая работает в одном из домов престарелых в Новом Южном Уэльсе.

«Но история Лафф — лишь одна из многих среди работников домов престарелых, которые вместе с незащищенными постояльцами ощущают на себе всю тяжесть пандемии, которая только усугубляется, что показывает растущее числом смертей», — пишут журналисты.

Ранее главный санитарный врач Австралии Пол Келли заявил, что 84% из 1103 смертей от COVID-19 в Австралии приходится на людей старше 70 лет. Причем значительное число из них находилось на попечении.