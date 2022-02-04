Москва, 4 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Рейс с президентом РФ Владимиром Путиным благополучно приземлился в аэропорту Пекина. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Путина в Пекине и встреча с Си Цзиньпином – все новости»

«Всё хорошо», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, борт с российским лидером столкнулся со сложностями при посадке.