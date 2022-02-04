Песков опроверг слухи о трудностях при посадке самолёта с Путиным
Москва, 4 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Рейс с президентом РФ Владимиром Путиным благополучно приземлился в аэропорту Пекина. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
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«Всё хорошо», — сказал Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, борт с российским лидером столкнулся со сложностями при посадке.