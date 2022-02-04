Дипломат пошутил над словами США о российском видео с «нападением» Украины
Нью-Йорк, США, 4 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Отказ пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса напрямую ответить на вопрос о доказательствах подготовки Россией «фейкового» видео о вторжении Украины на территорию страны напоминает о «двух правилах» в американской политике. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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Дипломат высмеял очередные бездоказательные утверждения Вашингтона.
«Как грубо со стороны [репортёра] Мэтта Ли запросить у официального представителя Госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине», — иронично подметил Полянский в сообщении в Twitter.
По словам дипломата, этого вовсе не требуется, ведь есть «два правила».
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«Официальные лица США никогда не лгут. Когда они лгут (как с оружием массового уничтожения в Ираке), то это во имя благородного дела, смотри правило № 1», — пояснил Полянский.
Дипломат подчеркнул, что «доказательства действительно являются их слабым местом».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, российская сторона якобы готовит «сфабрикованное видео» для оправдания «нападения на Украину». Каких-либо доказательств или дополнительных деталей он не привёл. В тот же день с подобными обвинениями выступили и в Пентагоне.