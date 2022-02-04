Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. До активных военных действий в Донбассе ситуация не дойдёт. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 февраля высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Донбассе

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«Военной операции в её активной фазе в настоящее время нет. Есть нарушения Минских соглашений, выраженные в различного рода провокациях. Моё мнение, оно может быть ошибочным, ситуация, которая там разворачивается, к военным действиям не приведёт. Концентрация живой силы и техники на линии разграничения — это больше фактор устрашения и отвлекающий манёвр на фоне общих переговорных процессов, которые активно ведутся в последнее время», — считает собеседник ИА REGNUM.

По мнению Косинова, США и НАТО устроили на линии разграничения демонстрацию определённых видов вооружений с целью устрашения, но не применения.

«Это всё звенья одной цепи. Ситуация на Украине изначально складывалась с участием стран НАТО и США, и она идёт по определённому сценарию для того, чтобы за счёт Киева получить какие-то преференции в переговорных процессах между президентами РФ и США, либо между Россией и блоком НАТО. По моему мнению, до широкомасштабных военных действий дело не дойдёт, так как сегодня в этом никто не заинтересован — ни США, ни Украина. А вот поиграть мускулами и показать, что могут США или альянс НАТО гипотетически, — это пожалуйста», — высказал мнение депутат.