Пекин, 4 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. На Китай и Россию опирается мир, сплачиваясь в преодолении кризисов и защите равенства. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 4 февраля в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине.

antilong Си Цзиньпин

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По его словам, оба государства активно участвуют в реформировании системы глобального управления. Их совместными усилиями проводится в жизнь подлинная многосторонность.

«Отстаивание настоящего демократического духа служит надёжной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства», — подчеркнул Си Цзинпин.

Он добавил, что Китай вместе с Россией будет намечать план для развития двухсторонних отношений в новый исторический период, а также стремиться превратить взаимное доверие в практическое сотрудничество на благо китайского и российского народов.

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