Тирасполь, 4 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В ходе 2957 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 1052 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 95 966 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 85 583 человека, в том числе за последние сутки — 351.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2026 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 3353 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 1292 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 495 человек, а также зафиксировали восемь смертей пациентов с COVID-19.